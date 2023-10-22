شكرا لقرائتكم خبر عن وكالات أممية تحذّر: الوضع في غزة كارثي والمستشفيات تضيق بالجرحى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

حذرت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، السبت، من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات كارثياً، مؤكدة أن المستشفيات تضيق بالجرحى، وأن الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة.

وقالت الوكالات الخمس وهي: منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان: «الوضع الإنساني في غزة كان بائساً» قبل النزاع الذي اندلع إثر هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري التي شنتها حركة «حماس» على إسرائيل.

وأضافت: «إنه اليوم كارثي»، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بالمزيد لمساعدة سكان غزة.

والسبت، دخلت أول قافلة مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر منذ عام 2007 تضم عشرين شاحنة آتية من مصر عبر معبر رفح. لكن هذا الرقم محدود جداً بالنسبة إلى الأمم المتحدة التي تريد دخول مئة شاحنة يومياً لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان غزة المحرومون من كل شيء.

وأكدت الوكالات الأممية أن الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة، محرومون من حقهم في الحماية والغذاء والمياه والعناية الطبية.

وتابعت أن المستشفيات تضيق بالجرحى. المدنيون يواجهون مشقة أكبر في الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت، خلال «قمة السلام» في القاهرة، إن سكان غزة يحتاجون إلى أكثر بكثير. من الضروري إيصال المساعدة بكميات كبيرة.

وقُتل 4385 شخصاً في غزة منهم 1756 طفلاً، و967 امرأة، إضافة إلى 13561 جريحاً. ومن بين القتلى 51 كادراً صحياً، إضافة إلى إصابة 87 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية.