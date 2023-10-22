اليمن: تدابير احترازية للحد من تأثيرات الإعصار «تيج»

22 أكتوبر 2023 01:32

عدن (الاتحاد)

وجه رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة اليمني، أمس، الحكومة والسلطات المحلية برفع حالة الجاهزية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية المنسقة مع مختلف الأجهزة، بما فيها العسكرية والأمنية، واللجان المجتمعية، والمنظمات الإقليمية والدولية للحد من أي آثار محتملة للإعصار المداري في المحافظات الشرقية.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراه العليمي، بمحافظي محافظات حضرموت، والمهرة، وسقطرى، للاطلاع على آخر مستجدات العاصفة الإعصارية «تيج» التي يتوقع أن تتأثر بها المحافظات الثلاث هذا الأسبوع.

مواجهة التداعيات

واستمع العليمي من المحافظين إلى استعدادات السلطات المحلية لمواجهة تداعيات العاصفة المدارية، والحد من آثارها المحتملة على المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وكان مركز الإنذار المبكر، قد نبه المواطنين في محافظتي المهرة وسقطرى وأجزاء من مديريات شرق محافظة حضرموت إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر قبيل دخول الحالة المدارية التي بدأت تأثيراتها أمس، على محافظة سقطرى وما يصاحبها من هطول للأمطار الغزيرة، واشتداد سرعة الرياح على المناطق الساحلية والمياه الإقليمية.

ودعا المركز، المواطنين إلى الابتعاد عن بطون الأودية، وتجنب مرور المركبات في مجاريها وفروعها الممتدة إلى مداخل المدن والقرى، والتريث في السفر بين المناطق والمديريات المعرضة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإعصار.

وحذر الصيادين ومرتادي البحر بتجنب السفر أو الإبحار نتيجة للرياح العاتية والاضطراب الشديد للموج في السواحل الشرقية ومياه اليمن الإقليمية.

كما ترأس محافظ سقطرى، أمس، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمنية في المحافظة للوقوف على الاستعدادات والتدابير المتخذة لمواجهة العاصفة الإعصارية «تيج».

وشدد على ضرورة تعزيز الاستعدادات، وتشكيل فرق إنقاذ من الأجهزة الأمنية والعسكرية على مستوى الأرخبيل، والتواصل مع غرفة العمليات المشتركة في المحافظة في الحالات الطارئة، موجهاً بتعزيز جاهزية مستشفى الشيخ خليفة والمراكز الصحية لاستقبال الحالات الطارئة.

الحد من الأضرار

وفي الأثناء، أعلنت قوات خفر السواحل اليمنية عن اتخاذ تدابير احترازية تحسباً للإعصار المرتقب، جنوبي شرق البلاد، خلال اليومين القادمين. وقالت قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت أمس، في بيان، إنها أصدرت عدداً من التدابير الاحترازية لمرتادي البحر، للحد من الأضرار البشرية والمادية التي يمكن أن يخلفها الإعصار، والذي من المتوقع وصول تأثيراته إلى سواحل حضرموت خلال الفترة بين (22 - 24) أكتوبر الجاري.

وأضافت أنها رفعت درجة الاستعداد والتأهب وتجهيز فرق الإخلاء والإنقاذ للانتشار في القطاع الشرقي لتنفيذ عمليات المساعدة اللازمة أثناء الإعصار في حال حدوثه.

وأوضحت أن هذه التدابير، تشمل أيضاً منع مغادرة العباري إلى جزيرة سقطرى، وإلى الصومال، مع إبلاغ جميع الجمعيات بمديرية الريدة وقصيعر بضرورة تدوير العباري إلى ميناء الشحر لغرض التصوين.

يذكر أن العاصفة المدارية التي تطورت خلال الساعات القليلة الماضية من منخفض مداري عميق إلى مستوى عاصفة مدارية، تتمركز حالياً في منطقة جنوب وسط بحر العرب، وتسير بسرعة 5 كيلومترات في الساعة باتجاه محافظة ظفار العمانية ثم السواحل الجنوبية لليمن، والذي من المتوقع أن تصل إليها خلال اليومين القادمين.

رياح شديدة

وفقاً لموقع «طقس العرب» فإنه من المتوقع أن يكون تأثير المنخفض المداري على شكل رياح شديدة السرعة مصحوبة بهطول أمطار غزيرة جداً تتراوح ما بين 100 إلى 600 ملم قد تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية، كما يرتفع مستوى مياه البحر إلى أكثر من 6 أمتار وتتوغل إلى اليابسة في المناطق المُنخفضة.