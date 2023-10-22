محلل سياسي فلسطيني: مصر لم تغلق معبر رفح والقضية الفلسطينية على رأس أولويات قيادتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جهاد الحرازين، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يدرك جيدا كل الشائعات التي يتم نشرها حول تخاذل مصر وتراجعها عن القضية الفلسطينية.

وأصاف جهاد الحرازين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم السبت إن مصر تضع القضية الفلسطينية على رأس أولويتها، مبينا أن الرئيس السيسي في كل المحافل المحلية والدولية دائما ما يتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار الحرازين ،إلى أنه إذا تم تهجير أهالي غزة إلى سيناء ستنتهي القضية الفلسطينية، منوها أن قوات الاحتلال تسعى للقضاء على حركة حماس لتحقيق مخطط جديد في الشرق الأوسط.

وأردف الحرازين،أن مصر لم تغلق معبر رفح، ولكن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف المعبر ناحية فلسطين، مشيرًا إلى أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، قالت في مذكراتها: "إن تقسيم منطقة الشرق الأوسط إلى 51 دولة فشل بسبب التحام الجيش المصري مع شعبه".