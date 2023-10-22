طارق فهمي: قوة الجيش المصري تزيد هوس الاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قوة وقدرة الجيش المصري تسببت في حالة من القلق لإسرائيل، بعدما ارتفع تصنيفه في مواقع الإحصاءات العالمية.

وأضاف فهمى خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، اليوم السبت أن الجيش المصري موجود في كل ربوع سيناء، مبينا أن ما يزيد هوس الاحتلال هو وجود جيش مصر في المنطقة د المتاخمة لحدوده.

وأردف فهمى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من أزمات داخلية وخلافات، حيث شهد تعيينات جديدة منذ 6 أشهر ويريدون صناعة مجد جديد لتل أبيب من خلال العدوان على غزة وإعادة الهيبة له، منوها أن جيش الاحتلال يشهد عمليات تحديث هي الأكبر في تاريخه وكان المتوقع الانتهاء منها في شهر نوفمبر 2024، ولكن هذا لن يكتمل بسبب حادثة الجندي المصري محمد صلاح إلى جانب الاختراقات المتتالية للحدود من قبل حماس.

وتابع فهمى أن مصر دفعت ثمن السلام الذي تعيشه الآن وكانت التكلفة عالية من خلال حرب ثم جولة مفاوضات، بينما هناك دول لا زالت أراضيها تحت الاحتلال ،مؤكدا أن مصر درة التاج في الإقليم واستقرارها يعني استقرار الإقليم، وفي حالة الرغبة في بناء أمن في المنطقة فلا بد أن يكون الأمن للجميع وليس إسرائيل وحدها.

وأوضح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه لا تتوقع خيرا من أوروبا وأمريكا، لأنهم لا يريدون الاستقرار للمنطقة.