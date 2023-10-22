الأوضاع تزداد سوءا.. 3 حالات اختناق وسط جحيم مصنع تنر بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
تفاقمت الأوضاع بموقع حريق هائل اندلع داخل مصنع مواد كيماوية بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.
مصدر أمني مسؤول بموقع الحريق أفاد في تصريحات خاصة بوقوع 3 حالات اختناق حتى الآن بسبب الأدخنة المتصاعدة.
المصدر الذي رفض نشر اسمه أكد تواجد القيادات الأمنية ومسؤولي مجلس مدينة أبو النمرس للإشراف على عمليات السيطرة ومن بعدها التبريد.
مصدر مطلع لفت إلى تشكيل لجنة لمعاينة المصنع محل الحريق ومراجعة التراخيص إن وجدت وسؤال القائمين على إدارته.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بأرض البطران.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الجنوب.
تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع تنر ليدفع مدير المطافئ بتعزيزات إضافية وخزان مياه استراتيجي للسيطرة على الحريق.