الأوضاع تزداد سوءا.. 3 حالات اختناق وسط جحيم مصنع تنر بأبو النمرس

المصدر الذي رفض نشر اسمه أكد تواجد القيادات الأمنية ومسؤولي مجلس مدينة أبو النمرس للإشراف على عمليات السيطرة ومن بعدها التبريد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012