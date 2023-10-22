فيلم أكشن في المنيرة.. ملثم يقتل عاملا بالرصاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أنهى عاطل متخفيا بوشاح يخفي وجهه "ملثم" حياة عامل بالرصاص بسبب خلافات ثأرية بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة.
تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع إطلاق نار وسقوط قتيل بمنطقة بني محمد.
انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث فرقة إمبابة والمنيرة الغربية.
بينت تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية أن ملثما يستقل دراجة نارية أطلق النار على الضحية بسبب خلافات ثأرية.
طلقتان اخترقتا جسد القتيل كانتا كفيلة برحيله قي الحال وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وسلاح الجريمة وتحرر المحضر اللازم.