فيلم أكشن في المنيرة.. ملثم يقتل عاملا بالرصاص

بينت تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية أن ملثما يستقل دراجة نارية أطلق النار على الضحية بسبب خلافات ثأرية.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية