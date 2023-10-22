عمرو أديب: أكثر من نصف ضحايا الهجمات على قطاع غزة من الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن فعاليات قمة القاهرة للسلام، أكدت بشكل واضح أن مصر ليست طرفًا في صفقة القرن، وأنها لن تستقبل فلسطينيين في سيناء.

وأضاف أديب، خلال ببرنامج "الحكاية"، مساء السبت: "من رأيي إن الرئيس السيسي يحط جنبه على طول مصحف، رغم إنه أكد في كلمته أن مصر لا تقبل التهجير مرتين أو ثلاثة، لكن في ناس طلعت تقول: شفت صفقة القرن".

وتابع مقدم "الحكاية"، أن الهجمات الوحشية التي ينفذها طيران جيش الاحتلال وقصف قطاع غزة بعد الضربة التي تعرض لها من فصائل المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الجاري والتي تسببت في أسر عدد من المدنيين والعسكرييين في جيش الاحتلال.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن أكثر من نصف المصابين والشهداء في غزة من الأطفال ومفيش أصعب من أب وأم بيدفنوا طفلهم.