شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: موقف الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية يعبر من إرادة الشعوب والشرفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مجدى ملك عضو مجلس النواب، إن موقف الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية هو انعكاس لإرادة الشعب المصرى والإرادة الشرفاء من المجتمعات العالم، كما أنه تأكيد على الموقف المصرى الثابت من القضايا العربية للأشقاء فى فلسطين وليبيا والسودان".

وأضاف "ملك" فى تصريحات لـ"الخليج 365":" لا يمكن أن يعم السلام فى المنطقة إلا بالانصياع لعقد قمة السلام، وبحضور كافة الدول القوى العظمى، من أجل الوصول إلى السلام والتصدى لسفك الدماء".

وأشار إلى أن تداعيات سقوط ضحايا وسفك دماء، لا يؤدى إلا إلى سفك الدماء أو الصفح بعد الحصول على جميع الحقوق المنزوعة والمنهوبة، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى يقاوم عن حقه ويدافع عن أرضه وليس كما يزعم الإعلام الغربى بأن هناك جماعات إرهابية من أجل تضليل الرأى العام العالمي".

وأكد أن ما تفعله المنظمات الدولية والإعلام الغربى لا يزيد الأمور إلا سوءا ويضر بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية عبر حدود 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أنه شارك فى المسيرات والمظاهرات التضامنية الداعمة للدولة، قائلا:" وجدت نفسى بين شباب الجامعات أسير على الأقدم للتأكيد على مؤازرة الموقف الرسمى للدولة المصرية ورفض فكرة التهجير وحماية الحقوق التى رسمت بدماء الشهداء".