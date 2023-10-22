أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أنه "تم إطلاق صاروخ في وقت سابق اليوم على مركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية اللبنانية".
ولفت هاغاري، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ، وأتمت الطائرة مهمتها بنجاح، والصارخ لم يصب بأذى".
وأضاف "ردا على ذلك، هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي المجمع العسكري الذي أطلق منه صاروخ أرض-جو باتجاه الطائرة بدون طيار".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: أسقطنا صاروخا أطلق من لبنان وقمنا بالرد بقصف المنطقة التي أطلق منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.