الجيش الإسرائيلي: أسقطنا صاروخا أطلق من لبنان وقمنا بالرد بقصف المنطقة التي أطلق منها

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أنه "تم إطلاق صاروخ في وقت سابق اليوم على مركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية اللبنانية".

ولفت هاغاري، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى أن "مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت الصاروخ، وأتمت الطائرة مهمتها بنجاح، والصارخ لم يصب بأذى".

وأضاف "ردا على ذلك، هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي المجمع العسكري الذي أطلق منه صاروخ أرض-جو باتجاه الطائرة بدون طيار".