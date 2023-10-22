بعثة الأمم المتحدة في مالي أعلنت إخلاء قاعدتها في تيساليت

أفاد مصدران أممي وعسكري لوكالة "فرانس برس"، بأن "بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" أخلت معسكرها في تيساليت في إطار انسحابها المقرر بحلول نهاية العام"

وتواصل مينوسما الانسحاب في حين تشهد منطقة كيدال التي تعد تيساليت جزءا منها، تصعيدا عسكريا.

وذكر مسؤول في البعثة في هذه المنطقة، لوكالة فرانس برس، أن "قافلتنا الأخيرة غادرت قاعدة تيساليت بعد ظهر السبت".

وفي حزيران الماضي، طالب العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة في مالي، برحيل مينوسما المنتشرة منذ عام 2013 في البلد الذي يشهد أزمة عميقة متعددة الأبعاد، وذلك بعد أشهر من تدهور العلاقات مع البعثة الأممية.