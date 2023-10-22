المتحدث باسم الرئاسة المصرية: عدم صدور بيان ختامي لـ"قمة القاهرة للسلام" لا يعني فشلها

أكّد المتحدّث باسم ​الرئاسة المصرية​ ​أحمد فهمي​، أنّ عدم صدور بيان ختامي لـ"قمة ​القاهرة​ للسّلام" الّتي عُقدت اليوم في القاهرة، لا يعني فشل القمة.

وأشار، في تصريح صحافي، إلى أنّ ​مجلس الأمن الدولي​ وفي مرّات عدّة، لا يصدر أيّ بيان ختامي للقمم الّتي يعقدها، موضحًا أنّ من نقاط الخلاف بين المشاركين في "قمة السّلام" هو مستوى الإدانة لإحدى الجهات. ولفت إلى أنّ احترام حقوق المدنيّين وحلّ الدّولتين، من أهمّ نقاط التّوافق بين المشاركين.

وكانت قد أصدرت الرّئاسة المصريّة، بعد انتهاء القمّة، بيانًا ذكرت فيه أنّ "مصر تطلّعت أن يصدر المشاركون نداءً عالميًّا للسّلام، يتوافقون فيه على أهميّة إعادة تقييم نمط التّعامل الدّولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وبحيث يتمّ الخروج من رحم الأزمة الرّاهنة بروح وإرادة سياسيّة جديدة، تمهّد الطّريق لإطلاق عمليّة سلام حقيقيّة وجادّة، تُفضي خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشّرقيّة".