نحو 100 ألف شخص تظاهروا في لندن مطالبين بـ"وقف الحرب في غزة"

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأنّ "نحو مئة ألف شخص تظاهروا في ​لندن​، للمطالبة بوقف الحرب في ​غزة​ ودعم ال​فلسطين​يّين، بعد أسبوعين من استمرار الحرب بين حركة "حماس" و​إسرائيل​".

وأشارت إلى أنّ "آلاف المتظاهرين حضروا ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة ماربل آرتش وسط العاصمة البريطانيّة، ما أدّى إلى تعطّل حركة مرور السّيّارات والحافلات على جميع الطّرق الرّئيسيّة المجاورة". وهتفوا المشاركون في الموكب الّذي انطلق نحو وايت هول، الشّارع المؤدّي إلى داونينغ ستريت، "فلسطين حرّة"، حاملين عشرات الأعلام واللّافتات الفلسطينيّة الّتي كُتب عليها "غزة: أوقفوا المجزرة" و"أوقفوا الاحتلال".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم، أنّ حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 4385 شخصًا، وأنّ 70% من الضّحايا هم من الأطفال والنّساء والمسنّين، منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأوّل الحالي.