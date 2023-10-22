5 وكالات للأمم المتحدة: الوضع الإنساني بغزة كارثي وعلى المجتمع الدولي القيام بالمزيد لمساعدة سكانها

حذّرت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، هي ​منظمة الصحة العالمية​، ​برنامج الأغذية العالمي​، صندوق ​الأمم المتحدة​ للطفولة (​يونيسف​)، برنامج الأمم المتحدة للتنمية و​صندوق الأمم المتحدة للسكان​، من أنّ "الوضع الإنساني في ​قطاع غزة​ كان بائسًا" قبل الصّراع الفلسطيني- الإسرائيلي في 7 تشرين الأوّل 2023، "وهو اليوم كارثي".

ودعت في بيان، ​المجتمع الدولي​ إلى "القيام بالمزيد" لمساعدة سكان غزة، مؤكّدةً أنّ "​المستشفيات​ تضيق بالجرحى، وأنّ المدنيّين يواجهون مشقّةً أكبر في الوصول إلى المواد الغذائيّة الأساسيّة"، مشدّدةً على أنّ "الأطفال يموتون بوتيرة مقلقة، محرومين من حقّهم في الحماية والغذاء والمياه والعناية الطبيّة".

والسّبت، دخلت أوّل قافلة مساعدات إنسانيّة إلى القطاع، تضمّ عشرين شاحنة آتية من مصر عبر معبر رفح. لكن هذا الرّقم محدود جدًّا بالنّسبة إلى الأمم المتحدة، الّتي تريد دخول مئة شاحنة يوميًّا لإغاثة 2,4 مليون نسمة هم سكان غزة.