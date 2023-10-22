الدفاع الروسية أعلنت إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة فورونيج الروسية".

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أمس، في تقريرها الأسبوعي أن "طائراتها المقاتلة ووحدات الدفاع الجوي تمكنت خلال الأسبوع الماضي، من إسقاط 12 طائلرة أوكرانية، منها 10 طائرات "ميغ-"29 وطائرتان هجوميتان من طراز "سو-25"، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز "مي-8".

وأوضحت أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 7 طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها، وارتفع إجمالي الطائرات الحربية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في شباط 2022، إلى 500 طائرة".