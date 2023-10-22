اردوغان لهنية: تركيا تسعى جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف إطلاق النار

ذكرت دائرة الاتصال في ​الرئاسة التركية​، في بيان، أنّ "الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، بحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السّياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​، بآخر المستجدّات في ​قطاع غزة​ ال​فلسطين​ي".

وأكّد أردوغان، بحسب البيان، أنّ ​أنقرة​ "تسعى جاهدةً من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة، وإمكانيّة علاج الجرحى في ​تركيا​ عند الضّرورة، وأنّها تبذل جهودًا حثيثةً لضمان وقف إطلاق النّار في المنطقة في أقرب وقت".

وشدّد على أنّه "لا يمكن إيجاد حلّ دائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية من دون إقامة دولة فلسطين المستقلّة على حدود عام 1967، وعاصمتها ​القدس​"، مشيرًا إلى أنّ "تركيا ستواصل مساعيها على السّاحة الدّوليّة، من أجل إحلال السّلام الدّائم".