الخارجية الإسرائيلية عن "قمة القاهرة للسلام": كانت بمثابة نداء استيقاظ للعالم لكي نحارب الإرهاب سويا

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، على "قمة القاهرة للسلام"، لافتةً الى أن "يوم السبت الموافق 7 تشرين الأول كان بمثابة نداء استيقاظ للعالم لكي نتحد ونحارب الإرهاب سويا".

ورأت الوزارة، أن "خطر الإرهاب الإسلامي لا يعرض إسرائيل للخطر فحسب، بل يهدد أيضا دول المنطقة والعالم كله"، معتبرةً أنه "من العار أنه حتى في مواجهة هذه الجرائم البشعة هناك من يجدون صعوبة في إدانة الإرهاب والاعتراف بخطورته".

واستضافت مصر، أمس السبت، قمة سلام دولية تحضرها دول عربية وغربية إضافة إلى الأمم المتحدة. ونشرت الرئاسة المصرية بيانا ذكرت فيه أن "الحرب الجارية كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي في التعامل مع الأزمات، فبينما نرى هرولة وتنافسا على سرعة إدانة قتل الأبرياء في مكان، نجد ترددا غير مفهوم في إدانة نفس الفعل في مكان آخر.. بل نجد محاولات لتبرير هذا القتل".

وحضر القمة عدد من قادة البلدان العربية (الأردن والإمارات والبحرين وقطر..) والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جانب عدد من رؤساء الحكومات الغربية مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.