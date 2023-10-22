الرئيس الجزائري أمر بإطلاق جسر جوي لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

أعلنت الرّئاسة ​الجزائر​يّة، أنّ "الجزائر قرّرت بأمر من رئيس الجمهوريّة ​عبد المجيد تبون​، إرسال مساعدات إنسانيّة هامّة وعاجلة، إلى ​مطار العريش​ في ​مصر​ الشّقيقة، لإدخالها إلى ​قطاع غزة​ عبر ​معبر رفح​، متمثّلةً بمواد غذائيّة وطبيّة وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوّي مكوّن من العديد من الطّائرات التّابعة للقوّات الجوّيّة للجيش الوطني الشّعبي".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذه المساعدات العاجلة تُعبّر عن التزام الجزائر، قيادةً وشعبًا، بالتّضامن اللامشروط واللامحدود مع ​الشعب الفلسطيني​ الشّقيق، الّذي يتعرّض إلى عدوان متواصل لاسيّما في قطاع غزة، من قبل قوّات الاحتلال، في ظلّ حصار شامل جائر".