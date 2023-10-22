أعلنت الرّئاسة الجزائريّة، أنّ "الجزائر قرّرت بأمر من رئيس الجمهوريّة عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسانيّة هامّة وعاجلة، إلى مطار العريش في مصر الشّقيقة، لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، متمثّلةً بمواد غذائيّة وطبيّة وألبسة وخيم، عن طريق جسر جوّي مكوّن من العديد من الطّائرات التّابعة للقوّات الجوّيّة للجيش الوطني الشّعبي".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "هذه المساعدات العاجلة تُعبّر عن التزام الجزائر، قيادةً وشعبًا، بالتّضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشّقيق، الّذي يتعرّض إلى عدوان متواصل لاسيّما في قطاع غزة، من قبل قوّات الاحتلال، في ظلّ حصار شامل جائر".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري أمر بإطلاق جسر جوي لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر معبر رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.