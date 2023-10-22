حماس: لن نناقش مصير أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى يقف العدوان على غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها لن تناقش مصير أسرى جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان على قطاع غزة.

وقال أسامة حمدان المسؤول في حماس متحدثًا من لبنان في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون "موقفنا واضح ولا يزال يتعلق بتبادل الأسرى العسكريين، ولا يتم الحديث فيه إلا بعد الانتهاء من العدوان على غزة".

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لـ"حماس" أعلنت السبت، عن استهدفت دبابة إسرائيلية شرق خان يونس بصاروخ موجه.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ظهر اليوم عن استشهاد 4385 فلسطينيًا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة للأسبوع الثالث.

وذكرت الوزارة أن 248 فلسطينيا استشهدوا وأصيب أكثر من 400 آخرين بجروح مختلفة بفعل هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من الشهر الجاري بلغ 4385 منهم 1756 طفلاً و967 سيدة إضافة إلى 13561 جريحًا.