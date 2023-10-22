شكرا لقرائتكم خبر عن ملايين حول العالم ينظمون مسيرات مؤيدة للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تظاهر ملايين، أمس السبت، في لندن وميلانو وفيينا وروما وبرشلونة ومدن أسترالية وكراتشي ومدن عربية أيضا، تضامناً مع الفلسطينيين ورفضاً للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

وفي تحدٍّ لأوامر وزيرة الداخلية البريطانية، تظاهر أمس 300 ألف بريطاني في لندن، حيث انطلقت التظاهرات إلى ساحة مبنى مجلس العموم. ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني ولم تتدخل الشرطة لتنفذ أوامر الوزيرة باعتقال كل من يرفع العلم الفلسطيني. وردد المتظاهرون هتافات تضامن مع الفلسطينيين المنكوبين في غزة والذين يتعرضون لهجوم إسرائيلي، وطالبوا بلادهم باتخاذ موقف عقلاني وإنساني بالوقوف إلى جانب المظلوم، لا الوقوف إلى جانب المعتدي. كما طالب المتظاهرون حكومتهم بعدم التواطؤ. وأكد المنظمون أن التظاهرات ستستمر إلى حين وقف هذه الحرب العدوانية على غزة. وأشاروا إلى أن التظاهرات ستمتد إلى الأقاليم البريطانية والمدن الأخرى، في استمرار للضغط على الحكومة البريطانية.

ونظمت مسيرة جماهيرية في وسط روما لدعم فلسطين، شارك فيها قرابة 1000 شخص. وتوجه المشاركون في التظاهرة إلى ساحة فيتوريو، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية والسورية واللبنانية مع لافتات تطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة. وأشرفت على تنظيم الفعالية، عدة منظمات شبابية يسارية وحركات طلابية والعديد من المغتربين من الدول العربية. وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للفلسطينيين. وتجمع المتظاهرون بالقرب من شاحنة استخدمت كمنصة وطالبوا بإنهاء «الاحتلال الإسرائيلي» للأراضي الفلسطينية، واتهموا إسرائيل بالافتقار إلى الديمقراطية. وقوبلت الخطابات بالتصفيق والهتاف من قبل المتظاهرين الذين حملوا لافتات كتب عليها «هذه إبادة جماعية»، و«قصف الأطفال ليس دفاعاً عن النفس»، و«أوقفوا تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم». كما نظمت تظاهرة أخرى في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونظمت 130 جمعية تظاهرة حاشدة في برشلونة بإسبانيا، رفعت فيها الأعلام الفلسطينية، ورددت الشعارات المعبرة عن التضامن مع الفلسطينيين ورفض الحرب على غزة.

وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، احتشد الآلاف من الجاليات العربية واليهودية والمسيحية رفضاً للحرب، ومطالبة الحكومة الأمريكية بموقف إيجابي، واعتبر المتظاهرون الأمريكيون أن موقف حكومتهم لا يمثلهم. كما شهدت العاصمة النمساوية تظاهرة مماثلة للتضامن مع الفلسطينيين.

وفي العاصمة اليابانية، نظمت تظاهرة احتجاجية ضد الغارات الإسرائيلية على غزة في منطقة شينغوكو في طوكيو، حيث تقع إحدى أكبر محطات القطارات، وسار المتظاهرون في الشوارع المجاورة للمحطة وسط دائرة كثيفة من رجال الشرطة. ومرت المسيرة بسلام، دون وقوع أي حوادث. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بوقف الهجمات على قطاع غزة. كما رفع عدد من المشاركين لافتات تحمل شعارات مناهضة للسياسة الحكومية حيال النزاعات في العالم، وضد التغييرات في سياسة الدفاع اليابانية.

وشارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في سيدني، أكبر مدن أستراليا، إذ حصلوا على موافقة في اللحظات الأخيرة وسط مخاوف بعد أن هتف بعض المتظاهرين في مسيرة سابقة بشعارات مناهضة لليهود.

وقالت مجموعة العمل الفلسطيني التي نظمت المسيرة، إن قرابة 15 ألفاً شاركوا في مسيرة السبت في سيدني، حيث ردد المتظاهرون «فلسطين لن تموت أبداً».

(وكالات)