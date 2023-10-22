شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: قمة القاهرة نجحت بحشد الدعم الدولي والتوافق بشأن إرسال المساعدات لغزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد متحدث باسم الرئاسة المصرية، نجاح قمة القاهرة للسلام التي عقدت بشأن حرب غزة في حشد الدعم الدولي للقضية، والتوافق بشأن إرسال دائم للمساعدات إلى قطاع غزة.

وأوضح متحدث باسم الرئاسة المصرية، في تصريحات ل«سكاي نيوز عربية»، أن القمة نجحت في إبراز نقاط الاتفاق، بحيث يمكن البناء عليها، موضحاً أن عدم صدور بيان ختامي لقمة القاهرة ليس معياراً للحكم عليه، لافتاً إلى أن مجلس الأمن نفسه فشل في الخروج بتوافق بشأن الصراع الدائر بين حركة «حماس» وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكد المتحدث الرئاسي أن هدف قمة القاهرة للسلام كان حشد التوافق الدولي للقضية. وتابع: «وقف النار كان محل خلاف. دول تريده ودول تدعم إسرائيل في الحرب». كما لفت إلى أن الاختلاف شمل الإدانة، موضحاً أن دولاً أرادت إدانة طرف واحد فيما كانت الدول الأخرى متوازنة.