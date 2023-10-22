شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانسستر يونايتد بقيادة المدرب الهولندي، إريك تينهاج، أمام نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد، بنتيجة 1-2، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2023-2024.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إلى 13 نقطة في المركز التاسع، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما استمر الفريق الأول الكروي بنادي شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد نقطتين.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

وسيلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة مع مضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على ملعب أولد ترافورد، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة مع مضيفه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، الموافق يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.