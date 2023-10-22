شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر التغيرات المناخية على القارة الأفريقية؟.. دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤثر التغيرات المناخية العنيفة على مسار النمو فى القارة الأفريقية ويبدو أن انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 30% يشكل تهديدًا حقيقيًا وتؤدى كل كارثة فى أفريقيا إلى زيادة فى انعدام الأمن الغذائى بنسبة 20%.

وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية والمتخصص فى الشئون الأفريقية هناك حاجة إلى استثمارات بمليارات الدولارات لمكافحة تغير المناخ فى أفريقيا، وهناك حاجة إلى نحو 1 إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا لضمان التحول فى مجال الطاقة وتنمية الزراعة الجديدة والصناعة الجديدة الصديقة للبيئة.

وتابعت الدراسة أن البلدان الأكثر تضررًا من الكوارث هى تلك التى ساهمت بأقل قدر من المشكلة، وتساهم أفريقيا بنسبة 3% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية، ومع ذلك تعانى القارة السمراء من الحرارة الشديدة والفيضانات والأعاصير والتسونامى، وما إلى ذلك