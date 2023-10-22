وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع عدد القتلى في الضفة الغربية إلى 88 منذ 7 تشرين الأول

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد القتلى في الضفة الغربية إلى 88 منذ السابع من تشرين الأول.

وفي وقت سابق من فجر الأحد، هاجمت طائرات الجيش الإسرائيلي، مسجدا في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي قصف بصاروخ "مسجد الأنصار" في حي الدمج بمخيم جنين بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بوقوع قتيلين وعدد من المصابين في القصف الإسرائيلي على مخيم جنين بالضفة الغربية.

وشوهدت مقاطع مصورة للمسجد على الإنترنت أظهرت دمارا واسعا في محيطه عقب القصف الإسرائيلي.

إلى ذلك، قتل 10 فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات، جراء قصف الطيران الإسرائيلي الحربي مقهى وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفاد مراسل الوكالة، بمقتل 10 مواطنين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الإسرائيلي مقهى "ريو" في شارع جلال وسط خان يونس، والذي لجأ إليه عدد من النازحين بعد أن دُمّرت منازلهم.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "وفا" بأن 29 فلسطينيا قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة السبت.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي عنيف يستهدف المنشآت المدنية، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول الجاري.