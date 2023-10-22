الفيليبين تتهم سفينة صينية بصدم قارب تموين تابع لها في منطقة بحرية متنازع عليها

اتهمت الفيليبين سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني بصدم قارب إعادة تموين فيليبيني الأحد أثناء إبحاره متوجها إلى حامية عسكرية صغيرة في إحدى جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.
وقال فريق عمل حكومي فيليبيني في بيان إن "المناورات الخطيرة" لسفينة خفر السواحل الصينية تسببت باصطدامها بقارب إعادة تموين متعاقد مع القوات المسلحة الفلبينية، على بعد قرابة 25 كيلومترا من جزيرة ساكند توماس شول المرجانية التي تسيطر عليها الفيليبين.
وأضاف أن "سفينة تابعة للميليشيا البحرية الصينية" صدمت في حادث آخر سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل الفيليبيني كانت ترافق قارب إعادة التموين.
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