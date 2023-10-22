شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على الإنجازات المستمرة للدولة المصرية فى القطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد القطاع الصناعى المصرى نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 18% فى عام 2010 إلى 31% فى عام 2023.

وارتفعت الصادرات الصناعية المصرية من 12 مليار دولار فى عام 2010 إلى 30 مليار دولار فى عام 2023، تستهدف الحكومة المصرية أن تصبح مصر دولة صناعية رائدة فى المنطقة بحلول عام 2025، وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف، منها:

● زيادة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 40%.

● رفع صادرات القطاع الصناعى إلى 50 مليار دولار.

● زيادة عدد المنشآت الصناعية إلى 100 ألف منشأة.

● توفير مليون فرصة عمل فى القطاع الصناعي.