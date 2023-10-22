أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية- سانا، نقلًا عن مصدر عسكري سوري، بأنّه "حوالي الساعة 5:25 صباح اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين".
ولفت إلى أنّه "أدى العدوان إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة".
بدورها، أعلنت وزارة النقل السورية عن تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر خروج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة إثر قصف إسرائيلي أدى إلى مقتل مدني وإصابة آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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