هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت المكسيك ونيبال

أفادت الهيئة الوطنية لرصد الزلازل في المكسيك، بأن هزات أرضية بقوة 5.2 درجة ضربت ولاية غيريرو في جنوب المكسيك.
وأشارت الهيئة في بيانها، إلى أن الهزة وقعت مساء يوم أمس السبت.
ووفقا للبيان، وقع مركز الزلزال على بعد 57 كيلومترا جنوب شرق مدينة سان ماركوس التي يبلغ عدد سكانها حوالي 13.3 ألف نسمة، وكانت بؤرة الهزات على عمق 10 كيلومترات.
وأكدت الهيئة على عدم تلقيها أية أنباء، عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
في ذات الوقت، أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان له، بأنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 5.2 درجة في نيبال بالقرب من الحدود مع الهند.
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