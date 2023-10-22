أعلن الجيش الإسرائيلي عن إضافة 14 مستوطنة إلى خطة إجلاء سكان الشمال عند الحدود مع لبنان بتمويل من الحكومة، حيث صادق على الإضافة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.
ويأتي ذلك تزامنًا مع التوتر عند الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث يستهدف "حزب الله" مواقع إسرائيلية ويقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ قصف وغارات على مناطق متفرقة، في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي أعلن إضافة 14 مستوطنة إلى خطة إجلاء سكان الشمال عند الحدود مع لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.