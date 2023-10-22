الجيش الإسرائيلي أعلن إضافة 14 مستوطنة إلى خطة إجلاء سكان الشمال عند الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إضافة 14 مستوطنة إلى خطة إجلاء سكان الشمال عند الحدود مع لبنان بتمويل من الحكومة، حيث صادق على الإضافة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك تزامنًا مع التوتر عند الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث يستهدف "حزب الله" مواقع إسرائيلية ويقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذ قصف وغارات على مناطق متفرقة، في وقت يستمر فيه القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول.