شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل ومصاب بقصف إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمشق - أ ف ب

خرج مطارا دمشق وحلب، المطاران الرئيسيان في سوريا، عن الخدمة الأحد جراء تعرضهما لقصف إسرائيلي متزامن، ما أدى لمقتل مدني، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري نقلاً عن مصدر عسكري.

وقال المصدر إن «حوالي الساعة 5,25 نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين، ما أدى إلى وفاة عامل مدني في مطار دمشق وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة».