شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل رئيسة كنيس يهودي طعناً في أمريكا.. والدافع مجهول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

أعلنت شرطة ديترويت العثور على رئيسة كنيس يهودي في المدينة جثة هامدة السبت، خارج منزلها وعليها آثار طعنات، محذرة من إعطاء تكهنات حول دوافع الجريمة.

وطلبت الشرطة مساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي» في التحقيق بمقتل سامانثا وول البالغة 40 عاماً، والتي كانت ترأس «كنيس أيزاك آغري داونتاون» في وسط مدينة ديترويت.

وحض جيمس وايت قائد شرطة ديترويت الجميع «على التحلي بالصبر» بينما يتم إجراء التحقيق، على الرغم من وجود تساؤلات كثيرة لم تتم الإجابة عليها.

وقال وايت في بيان «من المهم عدم التوصل إلى أي استنتاجات حتى مراجعة جميع الحقائق المتوافرة»، داعياً إلى انتظار تحديث يصدر حول الجريمة.

وتأتي الجريمة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين اليهود والمسلمين في جميع أنحاء الولايات المتحدة على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس التي أودت بحياة الآلاف هذا الشهر.

وأورد بيان الشرطة أن أفراد خدمة الطوارئ عثروا على وول مقتولة وعلى جسدها آثار طعنات عدة، وقد تتبع أفراد الشرطة آثار دماء قادتهم إلى منزلها القريب حيث يُعتقد أن الجريمة حصلت.

ولفت البيان إلى أنه «في الوقت الحالي الدافع وراء عملية القتل غير معروف».

من جهته، أفاد مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي في ديترويت لوكالة فرانس برس في رسالة بالبريد الإلكتروني أنه «سيقدم المساعدة لإدارة شرطة ديترويت كما طلبت منه».