شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 في هجوم روسي بالقرب من خاركيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، في هجوم روسي على منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وأشار الحاكم الإقليمي لخاركيف، أوليه سينيهوبوف، أن 14 شخصًا آخرين أصيبوا، بعضهم حالته خطيرة.

ضحايا الهجمات الروسية في أوكرانيا

وأعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تعازيه لعائلات الضحايا في وقت لا حق من مساء السبت، مطالبًا برد عنيف على "الإرهاب الروسي".

وأضاف: يجب أن نزيد الضغط على الدولة الإرهابية، يجب أن نواجه الإرهاب الروسي كل يوم على الجبهات الأمامية بنتائجنا، وعلينا أن نعزز وحدة العالم في الحرب ضد الإرهاب".

الدفاع عن قطاع الطاقة في أوكرانيا

كان الجيش الملكي البريطاني أعلن أنه يدرب مهندسين مدنيين أوكرانيين على كيفية الدفاع عن قطاع الطاقة في أوكرانيا، ضد الهجمات الروسية خلال هذا الشتاء.

وأشارت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية إلى أن الضرر والدمار الذي لحق بالبنية التحتية الوطنية الحيوية في أوكرانيا بسبب الهجمات الصاروخية والمسيرات الروسية يمثل أحد أكبر التهديدات لحياة المدنيين الأوكرانيين وسلامتهم منذ الغزو.