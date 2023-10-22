الرئيس التركي يبحث مع نظيريه الأوغندي والمالديفي مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصالين هاتفيين أمس مع نظيريه الأوغندي يويري موسيفيني والمالديفي محمد مويزو مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد أردوغان خلال الاتصالين أنه يتعين على كافة الدول رفع صوتها لضمان وقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت، مشيرا إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان الهدوء في المنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية.