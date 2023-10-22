وكالات أممية : المساعدات التي دخلت غزة منقذة لحياة المدنيين لكنها غير كافية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكدت خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة أن قافلة الإغاثة التي دخلت قطاع غزة أمس عبر معبر رفح توفر مساعدات منقذة لحياة المدنيين ولكنها ليست كافية على الإطلاق ولا تعد إلا بداية صغيرة.

وأشارت وكالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمتا اليونيسف والصحة العالمية في بيان مشترك أن الشحنة الأولى من الإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة قد دخلت قطاع غزة على متن 20 شاحنة.

وقال البيان :” إن هذه المساعدات تعد شريان حياة لبعض من مئات آلاف المدنيين – ومعظمهم من النساء والأطفال – الذين انقطع عنهم الماء والغذاء والدواء والوقود والإمدادات الأساسية الأخرى”، مشيرة إلى عدم كفاية تلك المساعدات لأن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة يحتاجون بشكل حرج للإغاثة الإنسانية، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.

وأوضحت الوكالات أن الوقت ينفد قبل أن يرتفع عدد الوفيات بشكل هائل بسبب تفشي الأمراض والقدرة المحدودة للرعاية الصحية، داعية إلى وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وضمان وصول الإغاثة بشكل فوري وبدون عوائق بأنحاء قطاع غزة، ليتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين وإنقاذ الأرواح ومنع مزيد من المعاناة الإنسانية.

وشدد البيان على الوصول المستدام والآمن للماء والغذاء والصحة والوقود، الذي يعد ضروريا لتوفير الخدمات الأساسية، وضمان حماية المدنيين والبنية الأساسية، وحماية عاملي الإغاثة الذين يخاطرون بحياتهم من أجل خدمة الآخرين، واحترام القانون الدولي الإنساني.