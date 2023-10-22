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العاصفة “بابيت” تضرب بلدان أوروبا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ارتفعت حدة تبعات العاصفة “بابيت” التي ضربت مناطق في المملكة المتحدة والدنمارك والنرويج وألمانيا، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرارات سريعة للسيطرة على الفيضانات وتقليل الأضرار المادية.

وتسببت العاصفة في مصرع ثلاثة أشخاص اثنان منهم في شمال شرق أسكتلندا، حيث رفعت السلطات تحذيراً باللون الأحمر في ظل الأمطار والفيضانات الشديدة.

فيما أغلقت محطة كينغز كروس في لندن؛ للحد من تدفق المسافرين الذين احتشدوا في القاعة وعلى الأرصفة إثر إلغاء أو تأخير قطارات عدة.

بينما ضربت العاصفة السواحل في شمال ألمانيا، وساحل بحر البلطيق في ألمانيا، حيث تعرضت جميعها لرياح قوية وأمطار أدت إلى ارتفاع منسوب المياه، وتسببت بفيضانات وبإجلاء آلاف الأشخاص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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