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سوريا: مقتل شخص وإصابة آخر إثر هجوم إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الأحد، مقتل مدني وإصابة آخر بجروح، إثر هجوم جوي نفذته القوات الإسرائيلية على مطاري دمشق و حلب .. مشيرا إلى خروج المطارين من الخدمة.

وقال المصدر – في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية – “إنه حوالي الساعة 5 و 20 دقيقة صباح اليوم نفذت القوات الإسرائيلية بالتزامن عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة مطاري دمشق و حلب الدوليين”.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق و حلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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