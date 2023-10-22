مائل للحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على تفاصيل طقس الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري من الأحد، وحتى الجمعة 27 أكتوبر 2023، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد استمرار التحسن والاستقرار في الأحوال الجوية، بشكل عام.

طقس الأحد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما ليلا فيسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وهناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

طقس الاثنين

شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء

شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الطقس يومي الخميس والجمعة

شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.