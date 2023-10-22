شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية من خلال مشروعات الاستزراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الدولة بتنمية الثروة السمكية من خلال مشروعات الاستزراع السمكى، فضلًا عن تنمية وتطوير البحيرات بما ينعكس فى النهاية على الثروة السمكية بها. وقد تم فى هذا الإطار ما يلى كما رصدته دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات:

1- المشروع القومى لتنمية وتطوير البحيرات وزيادة إنتاجيتها، والذى استهدف تطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – البردويل – مريوط، وجارٍ استكمال باقى البحيرات).

2- المشروعات القومية للاستزراع السمكي: والتى منها مشروع الاستزراع السمكى ببركة غليون بطاقة إنتاجية 7000 طن سنويًا. ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي/ شرق التفريعة بطاقة إنتاجية 3000 طن سنويًا، ومشروع الديبة للاستزراع السمكي/ غرب بورسعيد بطاقة إنتاجية 250 طن جمبري/ الدورة، ومشروع قناة السويس للاستزراع السمكى بطاقة إنتاجية 1800 طن سنويًا.

3- إنشاء مفرخات لإنتاج زريعة الأسماك البحرية: والتى تشمل مفرخ أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد بطاقة إنتاجية 10 ملايين أصبعية/ سنويًا، ومفرخ الكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية بطاقة إنتاجية 20 مليون أصبعية/ سنويًا.

4- تطوير مفرخات إنتاج زريعة المياه العذبة؛ لتوفير الزريعة اللازمة لبحيرة السد العالى ونهر النيل وفروعه، ومنها المفرخ السمكى بصحارى بطاقة إنتاجية 25 مليون زريعة / سنويًا، والمفرخ السمكى بجرف حسين بطاقة إنتاجية 40 مليون زريعة / سنويًا، والمفرخ السمكى بتوشكى بطاقة إنتاجية 15 مليون زريعة / سنويًا.

5- تخصيص مواقع لإنشاء الأقفاص السمكية البحرية: حيث تخصيص 21 منطقة للاستزراع السمكى فى أقفاص بحرية “9 بالبحر الأحمر، 12 بالبحر المتوسط” وطرحها للاستثمار المحلى والأجنبى، بالإضافة إلى تدعيم منظومة مراكب الصيد فى البحار والمحيطات.