شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئناف" تقضى بإثبات نسب الحصان "مملكة فيجن" كخيل عربى أصيل.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خناقة على نسب الحصان"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بإثبات نسب الفرس "مملكة فيجن"، البالغ من العمر 6 سنوات، كخيل عربى أصيل، ووليدة التلقيح والتزاوج بين الحصان "ب سی إف فيجن"، المملوك لأحد الأشخاص الأجانب، والفرس "دابنسلفانيا" المملوكة لشخص مصرى، وألزمت مدير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بصفته بتسجيل المولود الفرس الأنثى "مملكة"، بما تقدم وتسليم الشخص المصرى شهادة بذلك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 3485 لسنة 139 قضائية.

بجلسة 23 مايو 2023 حضرت اللجنة المنتدبة وحلفت اليمين القانونية أمام المحكمة بأن تؤدى عملها بالأمانة والصدق، وباشرت اللجنة مأموريتها، وأودعت عنها تقريرها الذي أثبتت فيه أنه قد تم أخذ عينة من الفرس "مملكة فيجن" وأرسلتها، وكذا بيانات الحمض النووى لكل من الحصان الاب "ب سی إف فيجن"، والفرس الأم "دابنسلفانيا" إلى معمل بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة لإجراء مطابقة نتيجة تحليل العينة، وقد ورد الرد بأن جينات الحمض النووى للفرس "مملكة" مطابقة لجينات الحصان الأب "ب سی إف فيجن"، والفرس الأم "دابنسلفانيا"، وانتهى التقرير في نتيجته الى أن الفرس "مملكة" هي وليدة التلقيح والتزاوج بين الحصان الأب "ب سی اف فيجن" والفرس الأم "دابنسلفانيا"، وإذ أعلن طرفا الاستئناف بهذا بإيداع اللجنة تقريرها حضر المستأنف بمحام عنه، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لهذه الجلسة، وإليكم التفاصيل كاملة:

أزمة نسب حصان في المحكمة.. "الاستئناف" تقضي باثبات نسب الفرس "مملكة فيجن" كخيل عربى أصيل بعد تحليل الـ D N A.. وتلزم مدير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية بتسجيل المولود وتسليم صاحبه شهادة بذلك



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