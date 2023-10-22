شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع "النواب": الدولة تلعب دورا محوريا ومركزيا من أجل السلام بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء أحمد العوضى، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن جموع الشعب المصرى الكريم اصطفت تفويضًا للقيادة السياسية لحماية أمن بلادنا القومى، الذى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن أمن مصر القومى خط أحمر.

وأوضح العوضى، أن الدولة المصرية تلعب دورا محوريا ومركزيا من أجل السلام فى منطقة الشرق الأوسط، دون أن تتدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة، بل استطاعت بقيادتها السياسية الواعية درء أى حروب بالمنطقة وآخرها وقف جولات التصعيد من الجانب الإسرائيلى بالأعوام السابقة، والمشاركة فى إعادة إعمار غزة، واليوم شاهد على نجاح دور مصر فى إغاثة أشقائنا بفلسطين من خلال إصراره على فتح المعبر وإدخال المساعدات.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن لمصر جهود دبلوماسية حثيثة الفترة الحالية لحلحلة الأزمة، مع تأكيد القيادة السياسية على عدم تصفية القضية الفلسطينية وتمكين الفلسطينيين من أرضهم، مضيفًا: "فالقضية الفلسطينية لم تغب أبدًا عن أجندة الملفات الخارجية المصرية، وهو ما ظهر جليا فى أحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبات عدة".