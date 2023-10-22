أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّ الطيران المروحي التجسسي الإسرائيلي يواصل تحليقه المكثف في سماء المنطقة في حاصبيا والعرقوب، وصولا حتى اطراف البقاع الغربي، في وقت كثف فيه الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل من دورياتهما الراجلة والمؤللة لمراقبة الوضع تحسبا لأي مستجدات أمنية قد تحصل.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطيران التجسسي الإسرائيلي يواصل تحليقه جنوبًا والجيش واليونيفيل يكثفان دورياتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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