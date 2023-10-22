يوحنا العاشر أقام صلاة الشكر لمناسبة إعلان قداسة الشهيدَين في الكهنة نقولا وحبيب خشة

أقام بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنّا العاشر بمشاركة المطارنة أعضاء المجمع الأنطاكيّ والأساقفة، صلاة الشكر لمناسبة إعلان قداسة الأبوين الشهيدين في الكهنة نقولا وابنه حبيب خشة الدمشقيّين في دير سيّدة البلمند البطريركيّ>
بدايةً، عَبر موكب الإكليروس والشعب ساحة الدير الغربيّة، على عزف الكشاف الوطنيّ الأرثوذكسيّ، وصولًا إلى كنيسة الدير، تتقدّمهم أيقونة الشهيدين في الكهنة، حيث خدمت صلاة الشكر جوقة معهد القدّيس يوحنّا الدمشقي اللاهوتيّ في جامعة البلمند.
وأثناء الخدمة، وقّع البطريرك والمطارنة أعضاء المجمع على قرار إعلان قداسة الأبوين خشة في سجل المجمع.
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