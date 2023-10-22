مصلحة الطلاب في "القوات": أحرزنا فوزًا كاسحًا في الانتخابات الطالبية في جامعة اليسوعية

أعلنت مصلحة طلاب "القوات اللبنانية"، في بيان، أنّ "حزب القوات اللبنانية أحرز فوزًا كاسحًا في الانتخابات الطالبية في جامعة الـUSJ وفقًا للقانون الانتخابي النسبي المعتمد، حيث تحالف مع حزب الكتائب اللبنانية. وفي هذا الإطار، فاز تحالف القوات-الكتائب، حاصدًا غالبية المقاعد في جامعة القديس يوسف في وجه تحالف 8 آذار، طالب ومجموعات مستقلّة".

وبحسب البيان، فقد جاءت النتائج على الشكل الاتي: تحالف قوات-كتائب 92 مقعدًا مقابل 35 لـ8 آذار، 25 لطالب و26 للمجموعات المستقلة.

أما بالنسبة إلى الكليات، "فقد حصدت القوات اللبنانية العدد الأكبر حيث فازت ب 10 كلّيات مقابل 3 كلّيات ل 8 آذار، 3 للمستقلين و2 لطالب".

إلى ذلك، أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، خلال لقائه وفداً من طلاب "القوّات اللبنانيّة" في جامعة "USJ" في معراب، أنّ "ما أنجزتموه اليوم هو المدماك الأول في مسار الألف ميل لذا تهيأوا للخطوات الـ99 ألف و999 الآتية".