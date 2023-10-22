الرئيس التنفيذي لـ"قمّة الويب" قدم استقالته بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها إسرائيل

قدّم الرئيس التنفيذي ومؤسس مؤتمر "قمة الويب"، بادي كوسغريف، استقالته من منصبه، أمس السبت، بعد إدلائه بتصريحات انتقد فيها ضمنًا إسرائيل.

وأوضح كوسغريف أنّ تعليقاته بدأت تصرف الانتباه عن المؤتمر في البرتغال، المقرر عقده الشهر المقبل، وقدم اعتذاره.

وصرّح المتحدث باسم "قمة الويب" أن "المؤتمر في البرتغال، سيعقد كما هو مقرر، وسيتم تعيين مدير تنفيذي جديد في أقرب وقت ممكن".

وكان كوسغريف، قد صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالقول: "جرائم الحرب هي جرائم حرب حتى عندما يرتكبها الحلفاء"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، وعبّر عمّا وصفه بـ"صدمته لخطاب وأعمال عديد من القادة والحكومات الغربية دعما لإسرائيل".

وأشارت وسائل إعلام، إلى أنه بعد هذا التصريح، رفضت بعض شركات التكنولوجيا والمستثمرين المشاركة في المؤتمر.