تل أبيب شهدت تظاهرات تطالب نتانياهو بالاستقالة

تظاهر المئات من عائلات الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب ليل السيت، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالاستقالة واعترافه بالفشل وإعادة أبنائهم إلى غزة.

هذا ومن المتوقع أن تتصاعد هذه المظاهرات في قادم الأيام حيث ترى عائلات الأسرى أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل الكثير للإفراج عن ذويهم، كما أنها لا تضع هذا الأمر هدفا رئيسيا ضمن أهداف الحرب.

ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت كتائب "عز الدين القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" أنّ إسرائيل رفضت استلام رهينتين كانت تريد الإفراج عنها لظروف قاهرة دون مقابل، في حين وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأمر بالدعاية الكاذبة، وقال إنه يعمل بكل السبل لإعادة المحتجزين.