أفاد مصدر عسكري وكالة "رويترز"، عن هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق، وسماع دوي انفجار داخلها.
ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد تتواجد فيها القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال هذا الأسبوع، تزامنًا مع الدعم الأميركي لإسرائيل في قصفها المستمرّ على قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول الحالي.
وكانت قد تبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" هذه الهجمات عبر بيانات ومقاطع فيديو تصوّر لحظة الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر "رويترز": هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأميركية في العراق وسماع دوي انفجار داخلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.