"رويترز": هجوم صاروخي على قاعدة "عين الأسد" الأميركية في العراق وسماع دوي انفجار داخلها

أفاد مصدر عسكري وكالة "رويترز"، عن هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق، وسماع دوي انفجار داخلها.

ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات تعرضت لها قواعد تتواجد فيها القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال هذا الأسبوع، تزامنًا مع الدعم الأميركي لإسرائيل في قصفها المستمرّ على قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول الحالي.

وكانت قد تبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" هذه الهجمات عبر بيانات ومقاطع فيديو تصوّر لحظة الهجوم.