شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 أشخاص في قصف صاروخي روسي على أوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - أ ف ب

قُتل ستة أشخاص وجرح 14 آخرون في قصف صاروخي روسي السبت، أصاب مستودعاً لشركة بريد أوكرانية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر ما يبدو أنه مستودع متضرر بشدة وتحيط به الأنقاض وحاوية تحمل شعار شركة البريد الأوكرانية «نوفا بوشتا».

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليغ سينيغوبوف إن «القتلى الستة والجرحى الـ14 نتيجة الهجوم كلهم من موظفي الشركة الذين كانوا داخل محطة نوفا بوشتا».

وأضاف أن «الضحايا الذين تراوح أعمارهم بين 19 و42 عاماً أصيبوا بشظايا وجروح ناجمة عن انفجارات».

وتابع أنه من بين الـ14 الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، هناك سبعة في حالة خطيرة، لافتاً إلى أن الأطباء يكافحون من أجل إنقاذ حياتهم.

وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، أطلقت القوات الروسية في منطقة بيلغورود الروسية شمال خاركيف صواريخ «إس 300» أصاب اثنان منها المستودع.