شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة صينية تعترض قارب تموين فليبينياً في منطقة متنازع عليها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانيلا - أ ف ب

اتهمت الفليبين سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني، بصدم قارب إعادة تموين فليبيني الأحد، أثناء إبحاره متوجهاً إلى حامية عسكرية صغيرة في إحدى جزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وقال فريق عمل حكومي فليبيني في بيان: إن المناورات الخطيرة لسفينة خفر السواحل الصينية تسببت باصطدامها بقارب إعادة تموين متعاقد مع القوات المسلحة الفلبينية، على بعد قرابة 25 كيلومتراً من جزيرة ساكند توماس شول المرجانية التي تسيطر عليها الفليبين.

وأضاف البيان أن «سفينة تابعة للميليشيات البحرية الصينية» صدمت في حادث آخر سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل الفليبيني كانت ترافق قارب إعادة التموين.

وتابع «يدين فريق العمل الوطني لبحر الفليبين الغربي بأشد العبارات الأعمال الخطيرة الأخيرة غير المسؤولة وغير القانونية التي قام بها هذا الصباح خفر السواحل الصيني والميليشيات البحرية الصينية».