أوكرانيا: القوات الجوية تشن 12 غارة على تمركزات للجيش الروسي

ياسر رشاد - القاهرة -

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 12 غارة على مناطق يتمركز فيها أفراد في الجيش الروسي وأسلحته ومعداته العسكرية في آخر 24 ساعة.

وأفادت الهيئة، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، "بأن القوات الصاروخية الأوكرانية أصابت 7 وحدات مدفعية روسية ومحطة رادار واحدة ومخزن ذخيرة ونظاما صاروخيا مضادا للطائرات، بالإضافة إلى مجموعتين من القوة البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للروس".

وأضاف البيان أن أكثر من 80 اشتباكًا قتاليًا وقعت على الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفي الإجمالي، شن الروس 6 هجمات صاروخية و53 غارة جوية ونفذوا 54 هجومًا باستخدام أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ولكن لسوء الحظ، هناك قتلى وجرحى بين السكان المدنيين في أعقاب الهجمات الروسية، وقد دمرت وتضررت المباني السكنية وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني أوليه سينيهوبوف إن الجيش الروسي أطلق صباح اليوم الأحد النار على بلدة "كوبيانسك" التابعة للإقليم، ما أدى إلى إصابة 3 مدنيين، مضيفا أن الروس أطلقوا النار على بلدة كوبيانسك، وأُصيبت المباني السكنية وأصيب 3 أشخاص منهم فتاة مراهقة تبلغ من العمر 15 عامًا وامرأة، 63 عامًا، وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة خطيرة".

وأضاف المسئول الأوكراني أنه في حوالي الساعة 10:15 مساء أمس السبت، استخدمت القوات الروسية نظام صواريخ أرض جو من طراز S-300 لضرب المحطة اللوجستية لمشغل بريد نوفا بوشتا في قرية كوروتيتش بمنطقة خاركيف، وتم طمس المحطة واندلع حريق، وقُتل 6 أشخاص وأصيب 16 آخرون اثنان منهم في حالة خطيرة للغاية، و6 في حالة خطيرة، والباقون إصاباتهم خفيفة ومتوسطة، موضحا أن الروس أطلقوا أمس النار على البلدات في مناطق خاركيف وتشوهيف وإيزيوم وكوبيانسك.