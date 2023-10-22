"التجمع" يؤكد دعمه للقيادة السياسية فى رفضها لدعاوى تصفية القضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - ثمن حزب التجمع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعقد قمة القاهرة للسلام التى عقدت أمس، بحضور حوالى 31 دولة عربية وإقليمية ودولية، لمناقشة الأوضاع المترتبة على العدوان الصهيونى المتصاعد ضد الشعب الفلسطينى فى غزة، قائلا فإنه يقدر عاليًا موقف الشعب المصرى الذى قدم نموذجًا جديدًا للاصطفاف الوطنى، بخروجه للشوارع والميادين الجمعة الماضية، داعمًا للشعب الفلسطينى الصامد والمقاوم، وداعمًا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى وتصفية القضية الفلسطينية، والرافض لمخطط التوطين فى سيناء المصرية، والمدافع عن السيادة الوطنية والأمن القومى المصرى ووحدة وسلامة الدولة الوطنية وسيادتها على أراضيها".

ودعا حزب التجمع إلى تطوير هذا الاصطفاف الوطنى الجديد فى مصر فى مواجهة مخاطر العدوان على سيادة الدولة الوطنية المصرية، وإلى اصطفاف فلسطينى يؤدى إلى وحدة الصف الفلسطينى فى مواجهة العدوان الصهيونى الأمريكى، وإلى اصطفاف عربى فى مواجهة مخاطر اندلاع حريق الحروب العدوانية الذى يشعل الصراع المسلح فى عالمنا العربى، إذ ناقش الحزب فى اجتماع مكتبه السياسى،المخاطر المترتبة على استمرار العدوان الصهيونى، وحصار غزة، وإمعان الكيان الصهيونية والإمبريالية الأمريكية وبريطانيا فى مخطط التهجير القسرى والتطهير العرقي.

وأكد أن المهمة الرئيسية الآن هى الدعوة للوقف الفورى للحرب، لإنقاذ الشعب الفلسطينى وشعوب المنطقة من اتساع المعارك وتحولها إلى حريق يشعل الإقليم كله بحرب لا نهاية لها، واحترامًا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وأكد "التجمع" على الأهمية القصوى للعمل من أجل حماية الشعب الفلسطينى، مع أولوية ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة.

ودعا الحزب إلى تضافر جهود كل الدول المحبة للسلام للعمل معًا من أجل الخروج من رحم الأزمة الراهنة، بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة، تؤدى خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع قائلا "إن حزب التجمع وهو يدعو إلى هذه النقاط الثلاثة، يقف مع قيادة الدولة المصرية التى أعلنت أنها لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أى دولة بالمنطقة، ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ على سيادتها وأمنها القومى، فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات، مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته".

وجاء فى إصدار المكتب السياسى لحزب التجمع للبيان، فقد أكد أنه بعد مناقشة تطورات الأوضاع منذ تصاعد العدوان الوحشى لآلة الحرب الصهيونية على الشعب الفلسطينى فى غزة، بعد 7 أكتوبر 2023، ورصد ارتكاب الكيان كل أنواع جرائم الحرب التى يحرمها القانون الدولى، ومشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فى هذا العدوان الهمجى ضد الشعب الفلسطينى، بدعم بالعتاد والسلاح وإرسال البوارج وحاملات الطائرات والجنود، وتواطؤ دول الاتحاد الأوروبى بتبرير الجرائم الإسرائيلية والانحياز الأعمى لروايته العنصرية.

وأكد حزب التجمع على تقديره للصمود الأسطورى للشعب الفلسطينى على أرضه، فى مواجهة عمليات الحصار والتجويع وهدم البيوت والمستشفيات والكنائس، وفى مواجهة عمليات القتل والتطهير العرقى، وفى مواجهة مخططات التهجير القسرى لتصفية القضية الفلسطينية، علاوة على حضور ووقوف سكرتير عام الأمم المتحدة على معبر رفح، مطالبًا الكيان الإسرائيلى بفتح الطريق لمرور المساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة.