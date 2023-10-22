شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: نحتاج إعادة النظر فى تحديد سن الزواج لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات وعضو مجلس النواب، إن هناك خللا بين معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادي، مؤكدا أنه لكى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكانى، والإحصائيات تشير إلى أن معدل النمو السكانى يبلغ 2.5 %، بينما يبلغ النمو الاقتصادي 4.2 %.

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات، خلال الملتقى السنوي السادس عشر لحقوق الإنسان بعنوان"مؤسسات المجتمع المدني ومواجهة المشكلة السكانية"، اليوم الأحد، أن القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكانى، بل أيضا ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذى يتطلب إصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج، وفرض عقوبات رادعة على الزوج والمأذون، فضلا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.

وأوضح" عبدالقوي"، أن هناك مولودا كل 15 ثانية، مع وجود 5690 مولودا في اليوم الواحد، بواقع زيادة تبلغ مليون و600 ألف، مؤكدا أن عدد السكان بلغ 105ملايين بجانب 9 ملايين وافد.

وأكد أيضا، أن سوء التوزيع السكاني أهم أبعاد تلك القضية، مؤكدا أنه بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في التنمية العمرانية، ارتفعت المساحة التى يعيش عليها السكان لتبلغ 22% بعد أن كانت قبل سنوات 7% فقط، على الرغم أن مساحة مصر تبلغ مليون كم مربع.

ويناقش الملتقى السنوي السادس عشر لحقوق الإنسان بعنوان "مؤسسات المجتمع المدني ومواجهة المشكلة السكانية"، كل الأبعاد المتعلقة بالقضية السكانية من أجل الوصول الى توصيات حقيقية تسهم في حل هذه الأزمة، التى تهدد معدلات التنمية.